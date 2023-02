Die Wasserflächen eines Parks hat Gartenbaukünstler Peter Joseph Lenné stets als „Augen der Landschaft“ gesehen. Im Tangerhütter Gartenträume-Park sind diese in den vergangenen Dürrejahren trocken geworden, doch das ändert sich jetzt.

Teiche füllen sich: Wasser fließt wieder in den Park von Tangerhütte

Tangerhütte - Nach fünf Dürresommern in Folge und ganzjährig fehlenden Niederschlagsmengen war der große Schwanenteich am Kunstgusspavillon des Stadtparkes in Tangerhütte im Vorjahr beinahe trocken gefallen. Der Teich verschlammte zusehends, die Wasserzuflüsse dorthin waren teilweise ganz ausgetrocknet. Jetzt ist wieder Wasser im Park. Dank einer Kooperation mit dem Unterhaltungsverband „Tanger“.