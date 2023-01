Teilt der Ostkorridor der Bahn Tangerhütte künftig in zwei Hälften?

Der Bahnübergang in Tangerhütte teilt die Stadt. Deutlich längere Schließzeiten werden dort mit dem Ausbau des Bahn-Ostkorridors befürchtet.

Tangerhütte - An der Bahnstrecke ist Wolmirstedt gar nicht weit entfernt von Tangerhütte. Dort gibt es schon seit einiger Zeit Diskussionen über Tunnelbauten und den Umgang mit der vorgesehenen steigenden Anzahl von Zügen. In Tangerhütte weiß bisher scheinbar kaum jemand, was der sogenannte Bahnkorridor Ost mit sich bringen wird. Und das müsse sich dringend ändern, fordert Stadtratsmitglied Michael Nagler (WG Zukunft).