Kreisvolkshochschule und Hospiz bieten in Tangerhütte einen Kurs rund um das schwierige Thema Sterbebegleitung an. „Das kleine Einmaleins“ für den Umgang mit Sterbenden soll vermittelt werden.

Tangerhütte. - Tod und Sterben sind oft Tabuthemen in der Gesellschaft, weil sie mit vielen Ängsten und Unsicherheiten verbunden sind. Um damit umgehen zu lernen, bietet die Kreisvolkshochschule in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Hospiz in Stendal einen Kurs „Letzte Hilfe“ an.

Er findet am 19. Juni von 17 bis 20.15 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule, Stendaler Straße 2, in Tangerhütte statt. Der Kurs richtet sich an alle Menschen, die sich über die Themen rund um das Sterben, Tod und Palliativversorgung informieren möchten.

Er vermittelt das „Kleine Einmaleins der Sterbebegleitung“, das Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen am Lebensende. Er schafft Wissen und Sicherheit für eine sorgende Gesellschaft, legt Grundlagen und hilft mit, die allgemeine ambulante Palliativversorgung zu verbessern.

„Sterbebegleitung ist praktizierte Mitmenschlichkeit, die auch in der Familie und der Nachbarschaft möglich ist. Der Kurs gibt Grundwissen an die Hand und ermutigt, sich Sterbenden zuzuwenden.“, heißt es in der Ankündigung.

Der Kurs, geleitet und moderiert von erfahrenen und zertifizierten Kursleitenden aus der Hospiz- und Palliativ-Arbeit, behandelt die Themenbereiche: Sterben als ein Teil des Leben, Vorsorgen und entscheiden, Leiden lindern und Abschied nehmen.

Ein Austausch ist erwünscht. Auf Fragen und Themen der Teilnehmer wird gerne eingegangen. Weitere Informationen und Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 03935 2486 beziehungsweise per E-Mail: kvhs@landkreis-stendal.de.