Am Montag ist in Tangerhütte ein totes Baby gefunden worden. Viele Menschen der Region sind schockiert. Doch für Tangerhütte ist es nicht der erste Fall, in dem eine Mutter ihr Kind offenbar loswerden wollte.

Eine Polizistin untersucht den Container in Tangerhütte, in dem am Montag das Baby gefunden wurde.

Tangerhütte - Es ist zehn Jahre her, als im Rathaus in Tangerhütte ein frisch geborenes Mädchen ausgesetzt wurde. Keine Stunde alt und in ein buntes Handtuch gewickelt war es im Fahrstuhl des Rathauses abgelegt, aber glücklicherweise schnell entdeckt worden. Für das jetzt gefundene Baby ging es anders aus. Der Notarzt konnte am Montag nur noch den Tod feststellen.