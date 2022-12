Altmark Trotz Schließung immer teurer: Wird der Wildpark Weißewarte ein Fass ohne Boden?

So schnell wie möglich sollten die Tiere aus dem in finanzielle Schieflage geratenen und inzwischen geschlossenen Wildpark Weißewarte abgegeben werden, hieß es noch Anfang November. Bisher tut sich in dieser Hinsicht wenig, dafür explodieren jetzt noch einmal die Kosten.