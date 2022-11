Ukraine-Hilfe: Spendenlager kürzt Öffnungszeiten

Die Nachfrage nach Spenden für Geflüchtete aus dem Kriegsland Ukraine ist in Tangerhütte seit Monaten ungebrochen. Und doch werden jetzt die Öffnungszeiten des Möbellagers eingeschränkt.

Tangerhütte - Seit März werden in Tangerhütte Möbel, Haushaltsgeräte, Geschirr und vieles mehr im Spendenlager auf dem Agrarhof an der Straße der Jugend 1 angenommen und weiter gegeben. Die Nachfrage sei ungebrochen hoch, immer wieder kommen neue Gesichter auf der Suche nach ganz grundlegenden Ausstattungsgegenständen für ihre Übergangswohnungen in Deutschland, berichten die Helfer vor Ort. Wer vor dem Krieg und dessen Folgen aus der Heimat geflüchtet ist, hat weder Matratzen noch Geschirr im Gepäck.