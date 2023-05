Trotz Förderung Umbau fällt aus: Saal in Bellingen (Tangerhütte) bleibt auch im dritten Anlauf, wie er ist

Das Dorfgemeinschaftshaus in Bellingen wird zur unendlichen Geschichte. Dreimal sollte es schon saniert werden. Es wurden Spenden gesammelt und Fördergeld steht noch bis Juni bereit. Saniert wird trotzdem nicht. Die Verwaltung in Tangerhütte will dafür 2024 einen vierten Anlauf machen.