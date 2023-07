Der neue Heimatverein Weißewarte hat jetzt seine erste Veranstaltung für Kinder und Familien auf die Beine gestellt. Und er hat noch mehr vor. Nach der Schließung des Wildparkes haben sich Familien in Weißewarte zusammengefunden, um das Landleben wieder lebendiger zu machen.

Verein in Weißewarte will das Dorf wieder beleben

Weißewarte - Der neugegründete Heimatverein in Weißewarte stellte am Wochenende sein erstes Kinderfest auf die Beine, und das wurde richtig gut angenommen – von Weißewarter Familien, aber auch von Gästen, die aus Tangerhütte oder Magdeburg kamen. Vor allem junge Familien mit Kindern waren es, die den Verein ins Leben gerufen haben, weil man nicht warten wollte, ob und wann in dem Dorf mit dem geschlossenen Wildpark überhaupt wieder etwas los sein würde, erläutert der Vorsitzende Philip Voßfeldt.