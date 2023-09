In die alte Modelltischlerei in Tangerhütte soll wieder Leben einziehen. Das „Hinterhoffest“, das jetzt zum zweiten Mal stattfand, gibt einen Vorgeschmack auf das, was dort entstehen könnte – auch wenn noch viel zu tun ist.

Vereine packen an der alten Modelltischlerei in Tangerhütte mit an

Blick in den Hinterhof der alten Modelltischlerei in Tangerhütte. Dort fand jetzt das zweite Hinterhoffest mit Musik, Getränken, Eis und mehr statt.

Tangerhütte - Zum zweiten Mal stellten der Verein „Elterninitiative Kinderträume“ sowie weitere Vereine und Unterstützer aus Tangerhütte und Uchtdorf das „Hinterhoffest“ auf die Beine. Im Unterschied zur ersten Auflage war der Innenhof, der im Vorjahr erst wieder begehbar und von Wildwuchs befreit worden war, inzwischen mit einer dichten, grünen Rasenfläche versehen. Die pflegt Peter Komnick, Vorsitzender des Rassekaninchen- und Rassegeflügelzüchtervereins in Tangerhütte, und dafür bedankte sich Wilko Maatz, Vorsitzender der „Kinderträume“, ausdrücklich. Die Kleintierzüchter, aber auch der SPD-Ortsverband Tangerhütte und die Jugendfeuerwehr aus Uchtdorf unterstützen die Wiederbelebung des historischen Areals, für das der Verein „Aus einem Guss“ um Vorsitzenden Frank Dreihaupt inzwischen eine Nutzungsvereinbarung mit der Einheitsgemeinde abgeschlossen hat, von Anfang an.

Die wackeligen Tore zum Hof der alten Modelltischlerei sollen in nächster Zeit ersetzt werden. Birgit Schulze

Der Verein „Aus einem Guss“ will aus der alten Modelltischlerei einen Ort machen, an dem man sich trifft. Eine Art Vereinshaus für viele Interessen soll entstehen.

Auch wenn noch einiges zu tun ist, sind alle Beteiligten optimistisch, das auch zu schaffen: Die Treppe ins Obergeschoss soll saniert, Vereins- und Versammlungsräume geschaffen werden, außerdem Stromanschlüsse und Sanitäranlagen installiert werden. Angedacht ist in Kooperation mit der Solarkraft Tangerland ein Solarprojekt auf dem Dach des Gebäudes. Perspektivisch plant der Verein aber auch, die teils eingestürzten Gebäude auf dem Hinterhof wieder zu beleben. Dort könnte irgendwann das Heimatmuseum der Stadt Tangerhütte mit seinen vielen Bezügen zur Gießereigeschichte einziehen, so die Vorstellungen. Inzwischen ist ein neues Hoftor in Auftrag gegeben und soll in Kürze installiert werden. Am Wochenende wurde erst einmal auf dem Hof der Modelltischlerei gefeiert, und das mit toller Musik. Für die sorgte Sänger und Musiker Phil Hanke mit seinen Schlagzeugschülern. Joshua Hanke (7), Maxim Eckler (9) und Mira Steek (11) zeigten auf der offenen Bühne, was sie schon gelernt haben.

Drumherum war für Unterhaltung und Verpflegung gesorgt. Der ausrichtende Verein „Elterninitiative Kinderträume“ bot Gegrilltes, Pommes und mehr an, der Eiswagen von Familie Lobbes war dabei und auch für Getränke war gesorgt.

Die Jugendfeuerwehr Uchtdorf informierte über das wichtige Ehrenamt und am Stand des SPD-Ortsvereins gab es Geschicklichkeits- und Knobelspiele gegen kleine Preise zu lösen. Norman Rentner von der SPD würde sich beim nächsten Fest an der Modelltischlerei noch mehr Vereine wünschen, die mitmachen.