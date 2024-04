Gibt es bald Zwei-Klassen-Kitas in Tangerhütte, weil sich Eltern Servicekosten für Frühstück und Vesper nicht leisten können? Oder bleibt es bei der Rückkehr zur Brotdose, die regelmäßig Neiddiskussionen an den Esstischen auslöst?

Gemeinsam essen ohne Neiddiskussionen: Das wünschen sich viele Eltern in Tangerhütte und Umgebung für ihre Kinder, die in Kitas betreut werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte. - Neiddiskussionen zwischen Kindern, die frisches Obst und Gemüse haben und denen, die Süßigkeiten zum Frühstück in der Brotdose vorfinden, will Tangerhütte vermeiden. Deshalb soll eine Streichung der Vollverpflegung nach Unruhen wegen einer Servicepauschale fürs Broteschmieren rückgängig gemacht werden. Dafür sprach sich Antragsteller Michael Nagler (WG Zukunft) in der Sozialausschusssitzung aus. Seine Fraktion will die zum Jahreswechsel von der Verwaltung gestrichene Vollverpflegung zurück in die Kitas von Tangerhütte holen – auch wenn das Geld kostet, das nicht da ist.