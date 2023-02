Der seit vier Monaten geschlossene Wildpark in Weißewarte (Altmark) leert sich. Bis zum Wochenende waren bereits 60 Prozent der Tiere ausgezogen, am Sonnabend wurden mit Wapiti und Emu zwei der größten Tierarten verladen. Hinter der Abgabe jedes Tiers stehen ordentlich Aufwand und gute Planung.

Weißewarte - Es ist still geworden im größten Wildpark Sachsen-Anhalts in Weißewarte, an vielen Gehegen hängen bereits große Zettel mit dem Hinweis „leer“. Als Tierärztin Venna König aus Hodenhagen sich am frühen Sonnabendmorgen mit Blasrohr und Betäubungsgewehr rüstet, wird es auch für zwei der größten Tierarten in Weißewarte Zeit, Abschied zu nehmen.