Brandschutz im Landkreis Stendal Wasser zum Löschen fehlt in Tangerhütte: Auch Förderung löst das Problem nicht

Die sichere Versorgung mit ausreichend Löschwasser in den 32 Orten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist seit Jahren ein Problem. Unter anderem in Cobbel wird der Löschteich nicht instand gehalten, weil Geld fehlt. Eine 100-Prozentförderung des Landes war die Hoffnung eines Stadtratsmitglieds, doch so einfach ist es nicht.