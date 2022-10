Fairplay Wasserwacht Tangerhütte beim Unihockey-Turnier der Jugend vorn

Kinder und Jugendliche aus der ganzen Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nahmen am diesjährigen am Unihockey-Turnier in Bittkau teil. Das organisieren der Jugendclub in Bittkau und die mobile Jugendarbeit der Einheitsgemeinde seit Jahren gemeinsam. Zum wiederholten Male waren auch Kinder und Jugendliche der Wasserwacht-Ortsgruppe Tangerhütte dabei und die räumten ordentlich die Preise ab.