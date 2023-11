An der historischen Bockwindmühle in Grieben haben die Vorbereitungen für die Griebener Mühlenweihnacht begonnen. Es wird wieder einiges geboten.

Weihnachten an der Mühle: Der Baum steht im Süden des Kreises Stendal

Weihnachtsfrau und Weihnachtsmann begrüßen auch dieses Jahr die Besucher an der Mühle in Grieben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Grieben. - Das vorweihnachtliche Spektakel mit Weihnachtsfrau und Weihnachtsmann rund um die historische Bockwindmühle in Grieben an der Elbe soll am 16. Dezember über die Bühne gehen. Der Weihnachtsbaum wurde jetzt schon aufgestellt.