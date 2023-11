Der Heimat- und Windmühlenverein in Grieben organisiert Vorfreude rund um den Mühlenplatz – mit vorheriger Treckerrundfahrt durch den Ort.

Mühlenweihnacht an der Elbe

Der beleuchtete Weihnachts-Traktor in Grieben.

Grieben. - Wenn am 16. Dezember die Mühlenweihnacht in Grieben an der Elbe über die Bühne geht, dann wird es wieder die eine oder andere Überraschung rund um den zentralen Mühlenberg geben. Dazu gehört auch ein beleuchteter Traktor, mit dem Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau vorfahren.