Im vergangenen Jahren sind neue Löschbrunnen in Polte, Scheeren und Grieben gebohrt worden. Weitere sollen rund um Tangerhütte folgen. Fehlendes und zu wenig Löschwasser sorgt seit Jahren für Diskussionen in der Region.

Ein neuer Löschwasserbrunnen in Scheeren bei Tangerhütte wird gesetzt.

Tangerhütte - Das Thema Löschwasser beschäftigt die Menschen in der Region Tangerhütte nicht erst seit dem großen Brand in Bittkau 2019, aber seither ganz besonders. Was seither für mehr Löschwasser getan wurde.