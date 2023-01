Tangerhütte Weiterer Brunnen soll Ruhe in die Reihen der Feuerwehr bringen

Ein Löschbrunnen an einer aus Feuerwehrsicht falschen Stelle und das Ignorieren der Feuerwehr vor Ort hatte im vergangenen Sommer für viel Unmut in Tangerhütte gesorgt. Die örtliche Feuerwehr hatte die Verantwortung für künftige Brandeinsätze abgelehnt. Doch nun soll eine Lösung in Sicht sein, die Ruhe bringen könnte.