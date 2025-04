Veranstaltungen im Kulturhaus von Tangerhütte werden immer weiter zurückgefahren. Was erhalten bleibt und wie die Ehrenamtlichen um Gäste werben.

Tangerhütte. - Im Tangerhütter Kulturhaus ist es ruhig geworden, was die früher üblichen, großen Veranstaltungen angeht. Auch ein Muttertagskonzert, das bereits in den Vorjahren von externen Anbietern organisiert worden war, gibt es in diesem Jahr nicht.