Uchtdorf. - Mittwochs wird in Uchtdorf gekegelt – vom Nachwuchs, denn der wird im Sportverein TSV05 Uchtdorf gebraucht. Erwachsene kegeln in Uchtdorf schon viele Jahre und die Wettkampfmannschaft ist auch durchaus erfolgreich. Damit die auch künftig neue Mitstreiter findet, werden inzwischen im zweiten Jahr auch Kinder an den Sport herangeführt.

Mit der Nachwuchs-Betreuerin Sigrid März hat der Vereine tolle Unterstützung, findet Vorsitzender Klaus Dieterich. Zwischen 10 und 14 Jahre alt sind sie, doch auch jüngere oder ältere Interessierte sind gerngesehen, sagt Sigrid März. Sie selbst kegelt seit sechs Jahren in der Seniorenmannschaft und leitet die Kinder an.

Wie die Kugel auf der Bahn aufgesetzt wird und wie die Körperhaltung beim Kegeln sein soll, das gibt sie den Kindern mit. Für alle, die noch kleine Hände haben, gibt es eigene Techniken. Tim ist mit 10 Jahren einer der Jüngsten, Arne gehört mit 13 zu den Großen. Und der zwölfjährige Maverick sei ein echtes kleines Talent, sagt der Vereinsvorsitzende so nebenbei.

Maverick kam schon mit zum Kegeln, bevor die Kindergruppe ins Leben gerufen worden war. Er hat großen Spaß am Kegeln, obwohl seine Eltern selbst keine Kegler sind. Andere folgten dem Aufruf, den Sigrid März in den Briefkästen im Ort verteilt hatte.

Wer Lust hat, sich auf der Kegelbahn auszuprobieren, ist zu den Trainingseinheiten mittwochs ab 16.30 Uhr an der Kegelbahn gerngesehen. Und auch Erwachsene sind gerngesehen: „Wir brauchen noch jemanden, der Sigrid beim Training unterstützt“, sagt Klaus Dieterich. Wer dazu Lust hat, muss nicht unbedingt Vorerfahrung im Kegeln haben, dafür wäre Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen schon hilfreich.