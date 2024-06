Tangerhütte Wettkampf auf dem Land: Countdown läuft im Kreis Stendal

Eine Dorfchallenge mit spaßigen Aufgaben, die erst am Wettkampftag bekannt gegeben werden, lockt zum Dorffest in Weißewarte. Die Gastgeber holten im Vorjahr im nahen Elversdorf einen der ersten Plätze. Noch sind Anmeldungen für den Spaßwettkampf am 6. Juli in Weißewarte möglich.