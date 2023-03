Klassische Musik auf modernen Musikinstrumenten auszuprobieren, das macht Kindern Spaß. In der Grundschule in Grieben bei Tangerhütte wurden bunte Kunststoffrohre, sogenannte „Boomwhacker“ verwendet. Instrumente wie diese sind spätestens seit der Blue Man Group ein Gute-Laune-Garant.

Grieben - In der Grundschule in Grieben wird viel Wert auf Musik und den Spaß am Selbermachen gelegt. Mit einem musikalischen Projekt, das sich ganz um sogenannte Boomwhacker drehte, waren jetzt zwei Profimusiker zu Gast.