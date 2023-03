In Tangerhütte führt eine Hauptbahnstrecke direkt durch die Innenstadt. Beeinträchtigungen durch Schrankenschließzeiten sind die eine Seite, die andere ist der Lärm. Und der wird jetzt kartiert. Bürger sind aufgefordert, ihre Eindrücke einzubringen.

Bahn in Tangerhütte

In Tangerhütte führt die Bahnstrecke mitten durch die Innenstadt. Wie viel Lärm das verursacht, dazu werden die Bürger gefragt.

Tangerhütte - Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat im vergangenen Jahr für die Haupteisenbahnstrecken der Deutschen Bahn Netz eine Lärmkartierung durchgeführt. Bereiche der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte zählen zu den insgesamt 162 Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt, für die Lärmkarten ausgefertigt worden sind. Jetzt können auch Bürger angeben, wo sie sich durch Schienenlärm gestört fühlen.

Wie das Rathaus in Tangerhütte mitteilt, findet bereits seit 13. März die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Die Bürger sind noch bis 24. April gefragt. Sie haben in diesem Zeitraum die Möglichkeit über eine Online-Beteiligungsplattform (www.laermaktionsplanung-schiene.de) an der Lärmaktionsplanung mitzuwirken.

Die Planung sieht zwei Beteiligungsphasen vor. In der ersten Phase können die Teilnehmenden über eine interaktive Kartenanwendung einen Ort angeben, an dem sie sich durch Schienenverkehrslärm gestört fühlen.

Zu jedem benannten Ort können die Teilnehmenden dann verschiedene Aussagen zur Lärmsituation treffen. Die zweite Phase findet Ende des Jahres 2023 statt. In dieser Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung können Bürgerinnen und Bürger den Entwurf des Lärmaktionsplanes bewerten und eine Rückmeldung zum Verfahren geben.

Die Lärmkartierungsergebnisse für Sachsen-Anhalt können auf der Seite www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/oder auch mit dem interaktiven Kartendienst https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de) eingesehen werden.