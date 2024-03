Über den Lärm an der B189 bei Lüderitz war schon eifrig diskutiert worden, doch wie sieht es eigentlich an der Bahnlinie aus, dei Tangerhütte durchschneidet? Diese Frage wurde im Stadtrat aufgeworfen.

2023 wurde der Bahnübergang in Tangerhütte saniert, doch wie laut ist es entlang der Schienen sonst?

Tangerhütte. - Einen Lärmaktionsplan der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, der sich im Entwurf ausschließlich auf die B189 bei Lüderitz bezog und eigentlich gar keine Maßnahmen enthielt hat der Stadtrat in der Vorwoche abgelehnt. Doch das Thema Lärm ist deshalb nicht vom Tisch, Stadtrat Wolfgang Kinszorra mahnte, sich auch bei der Bahnstrecke in Lärmfragen einzubringen.

Vorausgegangen waren der Entscheidung im Stadtrat erneute Diskussionen um die Lärmbelastung der Ortslage Lüderitz. Das Gutachten das Grundlage der Einschätzungen war, stammte aus dem Jahr 2021 und sprach von einem Betroffenen tagsüber und dreien nachts.

Dadurch war ein Lärmaktionsplan vorgeschrieben, Maßnahmen sah die Verwaltung aber nicht als notwendig an, weil sich inzwischen ein Großteil des Verkehrs auf die A14 verlagert habe. Doch auch der müsse an der Lüderitzer Kreuzung abfahren und dann die B189 nutzen, solange die Anschlussstelle Stendal noch nicht fertig sei, hatte Ortsbürgermeisterin Edith Braun aus Lüderitz moniert.

Allerdings gibt es noch einen stark von Lärm belasteten Bereich in Tangerhütte: Die Bahnlinie Stendal-Magdeburg, die im Zuge des Projekts „Ostkorridor“ der Bahn noch ausgebaut werden soll, dürfe nicht außer Acht gelassen werden, sagte Stadtrat Wolfgang Kinszorra (WG Zukunft). Eine Aussage der Verwaltung, dass die Bahn sich selbst um die Lärmaktionsplanung für ihre Strecke kümmere, stellte ihn nicht zufrieden.

Er forderte, die Bahnstrecke in die kommunale Lärmschutzplanung mit einzubeziehen oder zumindest den Projektanten der Bahn einzuladen. „Wir sollten als Stadt für unsere Bürger einfordern, dass das Externe machen!“ Er sprach von aktuell 82 Zügen am Tag, die die Ortslage Tangerhütte durchschneiden, aber auch Demker tangieren. Nach Ausbau der Strecke sollen es 185 Züge sein, so Kinszorra.