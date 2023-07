Der Besuch eines ukrainischen Kinder-Tanzensembles in Tangerhütte hat Spuren hinterlassen. Es soll nach jetzigen Vorstellungen nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ukrainische und deutsche Kultur in der Altmark zusammenkommen.

Wiederholung für ukrainisches Gastspiel in der Altmark geplant

Das Gastspiel des ukrainischen Kinderensembles „Zorepad“ im Tangerhütter Kulturhaus kam gut an und könnte noch einmal wiederholt werden.

Tangerhütte - Nach dem Gastspiel des Kinder- und Jugendensembles „Zorepad“ (Sternschnuppen) aus dem westukrainischen Schumsk Ende Mai haben sich Gasteltern und Helfer in Tangerhütte noch einmal getroffen, um den Besuch auszuwerten und in die Zukunft zu blicken. Fünf Tage lang waren vor etwa fünf Wochen Kinder zwischen acht und 15 Jahren in Tangerhütte zu Gast, lernten die Altmark kennen und brachten gleichzeitig ihre Kultur bei zwei Auftritten vor Ort ein.