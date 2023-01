Wintermarkt am Neuen Schloss von Tangerhütte wird zur Tradition

Eine kuschelige Runde mit heißen Getränken und weiteren Höhepunkten soll es jetzt am Neuen Schloss in Tangerhütte wieder geben. Der Wintermarkt, der im Rahmen einer Spendenaktion erstmals stattfand, wird zur schönen Tradition.

Wintermarkt am Neuen Schloss in Tangerhütte 2019.

Tangerhütte - Ehrenamt macht in Tangerhütte so schöne Veranstaltungen wie den Wintermarkt am Neuen Schloss möglich. Die Elterninitiative „Kinderträume Tangerhütte“, die auch den Familien-Adventsmarkt in Tangerhütte mit organisiert, hat wieder einiges geplant.