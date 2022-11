Wird es Geflügelzüchtern im Landkreis Stendal extra schwer gemacht?

Wassergeflügel wie diese Pommerngans, die Züchter Erich Schwarzlosen 2018 noch in Groß Schwarzlosen ausstellte, gab es in diesem Jahr kaum bei der Tangerlandschau. Hannelore Freitag (links) sieht das auch in den gestiegenen Auflagen für Züchter begründet.

Archivfoto: Birgit Schulze