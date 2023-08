Die FDP-Bundestagsabgeordneten Marcus Faber (von links) und Ingo Bodtke lassen sich die Wirkung von Leguminosen auf den Boden erklären. Die Knöllchenbakterien, die Stickstoff speichern, zeigte Michel Allmrodt am Beispiel einer ausgegrabenen Pflanze.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönwalde - Der Nachwuchs neigt gerne mal dazu, die alteingefahrenen Wege der Eltern verlassen zu wollen. Auch in der Landwirtschaft ist das so. Michel Allmrodt aus Schönwalde ist nicht nur Landwirtschafts-Youtuber, sondern auch Fan einer neuen Form des Landbaus – der regenerativen Landwirtschaft. Davon erzählte er den FDP-Bundestagsabgeordneten Marcus Faber (Stendal) und Ingo Bodtke (Mansfeld-Südharz) auf deren Suche nach zukunftstauglichen Ideen für die Landwirtschaft in Deutschland.