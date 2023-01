Zehn Jahre lang haben die Mitglieder des „Deichausschusses“ in Tangerhütte für einen neuen, standsicheren Deich am Treuel gekämpft. Der erste und wichtigste Abschnitt ist nun geschafft. Der zweite aber bleibt vorerst offen.

Der neue Deich im Bereich der früheren Deichscharte. An dieser Stelle fahren die Lkw aus dem Kieswerk nun über den Deichkörper. Auch der Radweg verläuft jetzt auf dem Deich.

Tangerhütte - Seit 2013, als die zweite große Jahrhundertflut die Orte entlang der Elbe und eben auch in der tiefer gelegenen Tangerniederung bedrohte, gibt es in Tangerhütte Menschen, die vehement um die DIN-gerechte Sanierung alter Deiche wie des Treuels bei Kehnert und Rogätz kämpfen. Zehn Jahre danach ist ein Teilerfolg zu vermelden: Der erste Bauabschnitt am Treuel ist saniert. Doch stellt das zufrieden?