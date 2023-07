Hochwasser in der Altmark Zehn Jahre nach Flut und Wiederaufbau soll der Wildpark Weißewarte verkauft werden

Vor 10 Jahren hatte die Jahrtausendflut der Elbe auch den Wildpark in Weißewarte getroffen. Die Anteilnahme war riesig – ebenso die Bereitschaft, zu helfen. Doch das scheint lange her. Inzwischen steht die Zukunft des Areals in den Sternen.