Ein Hilfeersuchen aus dem einen Spendenlager in Tangerhütte bringt jetzt Kritik aus dem zweiten Lager ein. Die Gruppen, die beide aus dem Netzwerk Neue Nachbarn in Tangerhütte hervorgegangen sind, scheinen miteinander zu konkurrieren.

Tangerhütte - In Tangerhütte haben sich aus der Ukraine-Hilfe heraus zwei Gruppen mit dem Namen „Netzwerk Neue Nachbarn“ gefunden, die in Konkurrenz zueinander zu stehen scheinen. Den Bericht zu Problemen im Möbelspendenlager der Ukraine-Hilfe in Tangerhütte („Das Möbellager wird zur Last“ vom 16. März 2023) will Manfred Hain vom Netzwerk Neue Nachbarn, der gleichzeitig die Begegnungsstätte „Treffpunkt Nebenan“ und das Kleiderspendenlager in Tangerhütte organisiert, so nämlich nicht stehen lassen.