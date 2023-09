Die Partnerschaft der beiden einzigen Orte auf der Welt, die Lüderitz heißen, geht in dieser Woche in eine neue Runde. Eine Delegation aus dem Süden Afrikas kam in den Süden der Altmark und hat viel zu entdecken, aber auch einiges zu bieten.

Lüderitz - Es war eine herzliche Begrüßung „unter Freunden“, wie Ortsbürgermeisterin Edith Braun sagte, als die fünf namibischen Gäste am Montag in Lüderitz (Altmark) aus dem Auto stiegen. Einen Teil der Delegation kannte Braun bereits von ihrem Besuch Namibias im Vorjahr. Um zu zeigen wie sich Lüderitz/Altmark in den vergangenen 30 Jahren entwickelt hat und was eventuell auch in Namibia Schule machen könnte, hat ein Organisationsteam eine ganze Woche voller Programm vorbereitet.