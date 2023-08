Im kleinen Elversdorf zwischen Stendal und Tangerhütte wird in diesem Jahr die „Dorfchallenge 2.0“ ausgerufen. Der erste Spaßwettkampf stand im Vorjahr zum 1000. Jahrestag der Ersterwähnung des Dorfes an. Jetzt sind neue Mitstreiter gesucht.

Traktorziehen bei der Dorfchallenge 2022 in Elversdorf. Welche Aufgaben in diesem Jahr warten, wird noch nicht verraten.

Elversdorf - Die „Dorfchallenge“ hatte Elversdorf im vergangenen Jahr erstmals ausgerufen, um einen lustigen Wettstreit mit umliegenden und befreundeten Orten ins Leben zu rufen. Nicht ganz olympische Disziplinen standen auf dem Programm. Der Spaß soll nun wiederholt werden.

Weil es im kleinen Elversdorf keine eigene Feuerwehr-Wettkampfmannschaft gibt, waren die örtlichen Feuerwehrleute anlässlich des Festes zu 1000 Jahren Ersterwähnung des Dorfes auf die Idee zur Dorfchallenge gekommen.

Spaßige Aufgaben vom Skilanglauf (zu fünft auf zwei Brettern), Kistenwettstapeln übers Traktorziehen bis zum Stiefelweitwurf gehörten zu den nicht ganz olympischen Disziplinen.

Angetreten waren im Vorjahr Mannschaften aus Demker, Heeren, Uchtdorf, Weißewarte, Buch, Tangerhütte, Grieben Schönhausen und natürlich aus Elversdorf. Und die Elversdorfer laden jetzt erneut ein.

Die „Dorfchallenge 2.0“ soll am Sonnabend, 26. August, ab 9.30 Uhr (Eintreffen ab 9 Uhr) auf der Wiese am Dorfeingang von Elversdorf stattfinden. Wer mitmachen will, braucht ein Team aus fünf bis sieben Teilnehmern und natürlich Spaß an nicht ganz gewöhnlichen Aufgaben.

Im Vorjahr holte eine gemischte Truppe aus Klein Schwarzlosen, Hüselitz und Bellingen den Wanderpokal, die „Klein Hülinger“ wollen den natürlich auch dieses Jahr verteidigen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail unter Elversdorf@gmail.com.