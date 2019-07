Die Krumker Voltis bereiteten sich im Trainungslager auf die Deutschen Jugendmeisterschaften vor. Andere hatten anderes im Sinn.

Krumke l Die sehr gut ausgebildeten Pferde aus Krumke sowie Marion Schulze haben sich mit ihren Leistungen weltweit einen Namen gemacht. Schon seit etwa sechs Wochen trainierte die Australierin Ginger Kennett mit den Krumker Voltis. Ende Juni konnte sie in Flyinge (Schweden) das internationale Turnier CVIJ2* auf San Zero gewinnen. Auch die Athleten Hayden Avakian und Jace Brooks aus den USA entschieden sich, bei der WM auf San Zero sowie Newmix zu starten. Beide trainierten seit zwei Wochen in der Krumker Reithalle.

Für das Juniorteam 1 kam das Qualifikationsturnier für die WM Ende Mai in Warendorf viel zu früh. Das fast komplett neue Team mit einem Durchschnittsalter von 14 Jahren zeigte zwar schon eine ansprechende Leistung, doch für die WM in Ermelo hat es nicht gereicht.

Küren begeisterten das Publikum

Anfang April hatte die Turniersaison für beide Juniorteams sowie die Einzelvoltigierer Jette Wrana und Frances Moldenhauer in Magdeburg begonnen. Nach der langen Winterpause war es die erste Vorstellung der neuen Küren und ein erstes Einschätzen durch die Richter. Team 1 belegte den ersten Platz und überzeugte mit der Kür „The greatest Showman“ mit Originalität und Kreativität. Team 2 konnte mit einer schwungvollen, mitreißenden Kür zum Thema „Highschool Musical“ das Publikum begeistern, es belegte den zweiten Platz. In ungewohnter Weise am Freitagabend, der Auftakt war um 22 Uhr, gingen die Einzel an den Start. Hier konnte Frances Moldenhauer einen sehr guten zweiten Platz, nur 0,007 Punkte hinter dem Doppeleuropameister Julian Kögl, erreichen. Jette Wrana wurde knapp dahinter Dritte.

Bilder San Zero, das Gruppenpferd von Team 1. Fotos: Hildebrandt



Newmix ist das Gruppenpferd von Team 2.



Nach einem viertägigen Trainingscamp gemeinsam mit weiteren Teams aus Sachsen-Anhalt reiste Team 2 Ende April nach Schenkenberg. Nach der Pflicht auf Platz Vier liegend, schoben sie sich noch an die Spitze in der Gesamtwertung. Durch eine klasse Vorstellung ihrer Kür überzeugten die Sportlerinnen abermals die Richter und erhielten eine bis dahin noch nie erreichte Wertnote von über 7,8 (von 10 möglichen). Vormittags noch im Training mit dem Weltmeister Daniel Kaiser auf dem Movie in Osterburg, starteten Jette Wrana und Frances Moldenhauer im Einzel. Auf einem super laufenden Morpheus, er wurde bestes Einzelpferd des Turniers, gewann Frances Moldenhauer ihr erstes Juniorturnier. Jette Wrana wurde in diesem starken Starterfeld Fünfte auf San Zero. Auch Alina Roß zeigte ihr Können auf San Zero und wurde in der Einzel S-Wertung sowie im S-Technik-Programm Erste.

Weiter ging es für Team 1 und Alina Roß Anfang Mai auf internationaler Bühne in Ermelo. Nach der Pflicht noch führend, musste man nach den beiden Küren nur dem jetzt bei der WM für Deutschland startendem Team aus Neuss den Vortritt lassen. Kleine Unsicherheiten und ein nicht punktgenaues Ende nach vier Minuten bei der ersten Kür kosteten wertvolle Punkte. Durch die guten Pflichtnoten blieben die Altmärker aber trotzdem vor den Teams aus der Schweiz, den Niederlanden und Finnland.

In ihrem ersten Seniorjahr startend, erreichte Alina Roß einen sehr guten vierten Platz in der Gesamtwertung. Nach der Pflicht noch auf Platz Vier liegend, schob sie sich zwischenzeitlich durch ein super geturntes Technikprogramm auf den zweiten Platz. Bei der anspruchsvollen Abschlusskür trennten sie nur hundertstel Punkte von einem Platz auf dem Podest.

Altmärkerinnen holen sich den Landestitel

Mit Platz Zwei endete das Turnier beim Schäferhof für Team 2. Jette Wrana sicherte sich im Einzel mit einer tollen Pflicht und Kür den zweiten Platz. Frances Moldenhauer folgte mit knappen Abstand auf Platz Drei. Alina Roß gewann das Technikprogramm.

Ein Höhepunkt in dieser Saison waren Mitte Juni die Landesmeisterschaften in Prussendorf. Zum 21. Mal in Folge gewann ein Juniorteam aus Krumke diesen Titel. Schon nach der Pflicht führte Team 1 mit großem Vorsprung, erreichte dabei sogar 7,073 Punkte. Mit zwei blitzsauber geturnten Küren und super hohen Noten von den Richtern (9,081 und 8,638) lagen sie uneinholbar an der Spitze. Team 2 holte sich mit 5,783 Punkten in der Pflicht sowie 7,882 und 7,341 Punkten in den Küren Platz Drei hinter dem S-Team aus Salzmünde, Auch der Einzeltitel ging nach Krumke. Frances Moldenhauer holte sich die Schärpe vor Jette Wrana. Den vierten Platz sicherte sich Maya Haberland. Auch sie trainiert und startet seit diesem Jahr für Krumke.

Vor der Sommerpause ging es für alle Teams und Einzel nach Schweden zu einem internationalen Turnier. Auch hier konnten sie mit ihren Leistungen überzeugen und sich nicht nur gegen euro­päische Teams durchsetzen. So starteten auch Teams aus den USA und Neuseeland, die dieses Turnier als Vorbereitung auf die WM nutzten. Nach der Pflicht noch hinter einem Hamburger Team liegend, gewann Team 1 durch zwei sicher und sauber geturnte Küren. Team 2 lag nach der Pflicht auf Platz 4. Trotz zweier schöner Küren konnten sie sich nicht nach oben schieben, landeten aber dennoch vor den Mannschaften aus den USA, Neuseeland, Finnland, Schweden und dem Team Schenkenberg. Zudem wurde San Zero bestes Gruppenpferd und Marion Schulze beste Longenführerin. Auch die Einzel überzeugten. Mit großem Vorsprung gewann Frances Moldenhauer die Kategorie CVIJ1* und Alina Roß die CVI3*. Die Niederländerin Feline Jurgens startete auf Newmix in der Kategorie CVI2* und belegte in der Gesamtwertung Platz Fünf. In der Kategorie CVIJ2* gewann die Australierin Ginger Kennett auf San Zero. Jette Wrana startete auf Neo, einem Pferd aus Schenkenberg. Kurzerhand musste umdisponiert werden, da es Änderungen beim FEI-Reglement gab. Ohne vorheriges Training auf Neo lag sie sogar noch nach der Pflicht in Führung. Durch Änderungen in der Kür, es konnten nicht alle Schwierigkeiten geturnt werden, verlor sie Punkte, konnte aber den zweiten Platz halten.

Ohne die Teams unterwegs war das Dreiergespann Alina Roß, Marion Schulze und San Zero beim Pfingstturnier in Wiesbaden sowie beim CHIO in Aachen. Dort schnitt Alina Roß jeweils als drittbeste deutsche Athletin ab und wurde als Reservestarterin für die EM der Senioren, die derzeit auch in Ermelo stattfinden, nominiert.

Schon jetzt gilt der Dank der Athleten und ihrer Betreuer den vielen Sponsoren, Eltern und Helfern. Ohne sie wäre so eine Saison gar nicht möglich. Voltigier-Fans, die sich ein eigenes Bild von den altmärkischen Athletinnen machen wollen, sollten sich die Zeit vom 12. bis zum 15. September vormerken. Dann treten die Einzelstarterinnen und Teams bei den Deutschen Jugendmeisterschaften an, die an den genannten Tagen in Krumke über die Bühne gehen.