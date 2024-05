In Magdeburg kann es am Sonntag im Stadtgebiet wegen Demonstrationen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Hier drohen Staus.

Achtung! Autofahrer in Magdeburg aufgepasst: An diesen Stellen drohen am Sonntag lange Staus

In Magdeburg drohen Autofahrern am Wochenende Staus.

Magdeburg/DUR. - Wegen zwei Demonstrationen kann es am Sonntag im Stadtgebiet Magdeburgs zu Verkehrseinschränkungen kommen, so die Polizei.

Lesen Sie auch: Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Demnach beginnt der erste Versammlungszug am Sonntagvormittag am Olvenstedter Platz, führt dann unter anderem durch den City-Tunnel und endet in den Mittagsstunden an der Getec-Arena.

Die zweite Demonstration beginnt mittags am Domplatz und zieht dann über die Neue Strombrücke in die Brückstraße, wo die Versammlung nachmittags enden soll, heißt es von Seiten der Polizei.