Zu einer Vollsperrung nach einem Lkw-Unfall ist es am Freitagmorgen in der Magdeburger Straße in Oebisfelde nahe Haldensleben in der Börde gekommen.

Unfall mit Lkw in Oebisfelde in der Börde: Magdeburger Straße voll gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall: In Oebisfelde kommt es derzeit in der Magdeburger Straße zu einer Vollsperrung. Symbolbild:

Oebisfelde (vs) - Zu einem Unfall mit einem Lkw soll es am Freitagmorgen auf der Magdeburger Straße in Oebisfelde gekommen sein. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach soll es in dem Bereich zwischen Am Gehege und Schulstraße derzeit in Folge des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Straße sei derzeit voll gesperrt, heißt es.

Autofahrer werden offenbar gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.