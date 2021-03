Es geht um eine geklaute Decke und einen Super-Promi.

London l So funktioniert Geldvermehrung – auch wenn hier offensichtlich keine echte Strategie erkennbar ist. Nebenstehender Brief soll in einem britischen Aktionshaus versteigert werden, der erhoffte Erlös beträgt mindestens 3500 Euro.



Die Geschichte hinter der Geschichte beginnt 1958: Zwei Freunde machen Zelt-Urlaub auf einem Bauernhof in Wales. Weil es regnete, durften sie im haus übernachten. Bei der Abreise ließe sie eine Decke mitgehen. Absichtlich oder aus Versehen, das ist heute nicht mehr mit Bestimmtheit zu sagen. 30 Jahre nagte die Reue an den Decken-Dieben von damals. 1988 schrieb der eine von ihnen den Entschuldigungsbrief und legte einen Scheck über umgerechnet 35 Euro bei.



Was diesen Brief jetzt so wertvoll macht? Die beiden Jungs von 1958 heißen Paul Mc.Cartney und George Harrison.



Als Paul 1988 den Entschuldigungsbrief schrieb, waren er und Kumpel George längst zwei der berühmtesten Musiker der Welt, auch wenn die legendären Beatles da schon wieder Geschichte waren. Das erklärt am Ende auch den exorbitanten Wertzuwachs des Schriftstücks.