Wie Pop-Titan Dieter Bohlen nach seiner Zeit bei „Deutschland sucht den Superstar“ weitermachen möchte.

Es war sicher eine der besten Nachrichten der letzten Monate: Dieter Bohlen hört auf bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Offenbar war er sogar für RTL nicht mehr wirklich hilfreich. Bohlen hatte seine Teilnahme am Halbfinale und Finale der Show abgesagt und einen Krankenschein eingereicht. Schon einige Wochen zuvor hatte RTL angekündigt, dass Bohlens Zeit in der Show nach fast 20 Jahren endet. Auch beim „Supertalent“ wird er nicht mehr dabei sein.



Am Samstag hat sich Bohlen, der auch als Pop-Titan bezeichnet wird, nun zu Wort gemeldet. „Ich hab super viele Angebote natürlich bekommen, und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, was man jetzt macht“, sagte Bohlen am Samstagabend auf Instagram. Er sei mit der derzeitigen Situation sehr zufrieden. „Ich plane Großes, und ihr werdet von mir hören.“



Man kann das sicher als Drohung verstehen. Andererseits: Auch die Eröffnung eines hübschen Baumarktes in Berlin-Pankow mit Bohlen-Auftritt oder nächtliche Sendezeit im Shopping-TV können etwas Großes sein – alles eine Frage der Perspektive für einen Titan.