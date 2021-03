Japanischer Hersteller will Computerspiele mit Südfrüchten steuern.

Tokio l Damals in der DDR wäre das nicht passiert. Da gab es keine Südfrüchte. Oder nur ganz selten. Da gab es auch keine Computerspiele. Oder nur ganz selten.



Konsolen-Hersteller Sony hat Probleme mit seiner Playstation 5. Zumindest bei einer bestimmten Variante macht der Controller, also das Steuerteil, immer wieder Zicken. In den USA haben entnervte Konsolen-Spieler den Konzern deswegen bereits verklagt.



Jetzt holte Sony ein vielversprechendes Patent aus der Schublade, das beschreibt, wie man Spiele mittels Alltagsgegenständen steuert – demonstriert am Beispiel einer Banane. Womöglich sind ja Obst und Gemüse in der modernen Kommunikationswelt die am meisten unterschätzten Individuen. Wir warten bereits sehnsüchtig auf weitere Patente aus weiteren Schubladen. Wie man mit Hilfe von Frühkartoffeln ruckelige Internetverbindungen bei der Videokonferenz bekämpft. Oder gar schnelles Internet mit einem Petersilien-Netzwerk in die allerabgelegensten Regionen des Landes bringt. Oder, wie man riesige Datenmengen in Roter Bete speichert. Zumindest was den biologischen Teil angeht, ist Sachsen-Anhalt schon jetzt weit vorn.