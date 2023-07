Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biere - Besonders die Einwohnerfragestunde wurde am Donnerstag in der gut besuchten Gemeinderatssitzung verstärkt in Anspruch genommen. Nachdem es über den stockenden Glasfaserausbau in Biere vor Kurzem ein klärendes Gespräch zwischen der Gemeinde Bördeland und der Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation (MDDSL) gegeben hat, ist dieser in Eggersdorf zum Stillstand gekommen. Bis September vergangenen Jahres habe sich laut Aussage der Anwohner dort viel getan, seitdem allerdings nichts mehr. Unwissenheit herrsche, wann und ob der Ausbau überhaupt weitergehe. Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) ist selbst unzufrieden mit dem langsamen Voranschreiten des Glasfaserausbaus. „Laut der MDDSL, mit der wir diesbezüglich bereits Gespräche hatten, gibt es viele Gründe für die Verzögerungen seitens der Firma. Diese können wir leider nicht überprüfen und müssen sie so hinnehmen“, verrät Marco Schmoldt.