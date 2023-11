Großmühlingen. - Jedes Jahr am dritten Freitag im November findet der bundesweite Vorlesetag in den Schulen statt. Der Aktionstag soll ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens setzen und Kinder sowie Erwachsene für das Vorlesen begeistern. Die Aktion steht dieses Jahr unter dem Motto „Vorlesen verbindet!“ Am Freitag waren dazu Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt, dessen Vorgänger Bernd Nimmich sowie Margitta Görsch zu Gast in der Grundschule „Friedrich-Loose“ in Großmühlingen. Jeder stellte dabei ein Buch in den verschiedenen Klassenräumen vor und gaben dem Vorlesen eine besondere Bühne.

Jeder hat ein Talent

In der 4. Klasse von Frau Much nahm Marco Schmoldt den Platz vor den Schülern ein und stellte das Buch „School of Talents“ von Silke Schellhammer vor. Dies handelt von vielen Personen, von denen alle unterschiedliche Talente haben. In der vorgetragenen Geschichte von Alva geht es um ein Mädchen, das, sehr zu dessen Leidwesen, die Tiere verstehen kann, dem allerdings nicht geglaubt wird. Zur Veranschaulichung brachte Schmoldt ein Plakat mit den Hauptfiguren für die Schüler mit. Anschließend ging es für ihn nach Welsleben zur nächsten Vorleseaktion.

Es wird weihnachtlich

Bernd Nimmich war zu Gast in der 2. Klasse von Frau Lindner. An der Tafel hingen verschiedene Plakate, die unter anderem die Figuren aus „Anouk und das Geheimnis der Weihnachtszeit“ von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay vorstellten. Eines zeigte zum Beispiel das Kaufhaus, in dem die Hauptperson Anouk sich im Rahmen der Geschichte aufhält. Das Vorlesen schien sowohl der Klasse als auch Bernd Nimmich besonders viel Spaß gemacht zu haben, denn das Klingeln zur Pause „konnte uns nicht bremsen“, so dass der besondere Unterricht mit der Klasse etwas verlängert wurde.

Fortsetzung am Montag

Besinnlich ging es auch in der ersten Klasse von Frau Fahrland zu. Sie hatten Besuch von Margitta Görsch, die das Buch „Eine Weihnachtsüberraschung für Frederick“ von Anna Lisa Kiesel und Kerstin M. Schuld dabei hatte. „Geschenke, ein geschmückter Baum, Familie und der Weihnachtsmann“ waren die Antworten der Schüler, was für sie zu Weihnachten gehöre. Passend zu Weihnachten hatte Margitta Görsch für die Kinder und Frau Fahrland kleine Geschenke dabei, die für große Freude sorgten. Als Dankeschön bekam sie für das Vorlesen Blumen überreicht. Auf Grund der knappen Zeit konnte sie ihre Geschichte leider nicht zu Ende lesen. Daher besucht Margitta Görsch die Klasse am Montag erneut zur Fortsetzung.

Dann wird auch Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Sachsen-Anhalt, nach Großmühlingen kommen und den Vorlesetag nachholen. Sie und Landrat Markus Bauer mussten den Termin leider kurzfristig absagen. Seit 2004 handelt es sich bei dem Vorlesetag um Deutschlands größtes Vorlesefest und ruft auf gemeinsame Initiative von Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung jedes Jahr im November zum Vorlesen auf.