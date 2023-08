Neue Bauarbeiten und ein Filmdreh sorgen in Magdeburg ab Montag, 28. August, für Straßensperrungen. Wir zeigen, was Sie nun wissen müssen.

Vorsicht, Autofahrer in Magdeburg! Neue Baustellen und Sperrungen angekündigt

Ab Montag, 28. August, sollen neue Bauarbeiten zu Straßensperrungen in Magdeburg führen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu mehreren Sperrungen und Bauarbeiten soll es ab Montag, 28. August, in Magdeburg kommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Demnach werde unter anderem ein kurzer Abschnitt der Olvenstedter Straße bis voraussichtlich 10. November voll gesperrt. Grund dafür seien Gleisbauarbeiten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zwischen Wilhelmstädter Platz und Schillerstraße. Der Auto-Verkehr werde in beiden Richtungen über die Albert-Vater-Straße umgeleitet.

Bis zum 30. August seien auf dem Magdeburger Ring Wartungs- und Pflegearbeiten an einer Lärmschutzwand notwendig, heißt es von Seiten der Stadt. In Höhe der Cochstedter Straße sei deshalb jeweils zwischen 8.30 und 13.30 Uhr die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung zur Autobahn A2 zeitweise gesperrt.

Ein kurzer Abschnitt des Südrings in Fahrtrichtung Halberstädter Straße soll bis zum 8. September für den Verkehr gesperrt sein. Grund dafür seien Bauarbeiten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Der Verkehr werde über die Sudenburger Wuhne umgeleitet.

Bis zum 6. September soll der Nordabschnitt der Saalestraße wegen einer Kanalsanierung der Stadtwerke voll gesperrt werden. Der Verkehr werde über die Havelstraße und den August-Bebel-Damm umgeleitet.

Am 30. August seien auf einem kurzen Abschnitt der Otto-von-Guericke-Straße am Hasselbachplatz Intervallsperrungen der nördlichen Richtungsfahrbahn von jeweils fünf Minuten erforderlich. Grund dafür seien Filmaufnahmen. Der Verkehr werde über den Breiten Weg und die Danzstraße umgeleitet.

Der Parkplatz an der Ostseite der Stadthalle werde außerdem am 30. August wegen des Aufbaus eines Kranes voll gesperrt. Im Anschluss könne voraussichtlich bis zum Jahresende nur die Hälfte der Fläche zum Parken genutzt werden.