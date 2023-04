Maiglöckchenlauf der SG Grün-Weiß Hohendodeleben erhält großen Zuspruch 350 Teilnehmer gehen für Punkte im Elbe-Ohre-Cup an den Start

Das Interesse am traditionellen Maiglöckchenlauf in Hohendodeleben ist stark angestiegen. Die Gastgeber haben in diesem Jahr 350 Aktive begrüßt. Speziell bei den Erwachsenen haben sich einige Lokamatadore durchgesetzt.