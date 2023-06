Der Vorstand der Gartensparte „Zukunft“ in Wanzleben hat kürzlich die ältesten Pächter geehrt. Dabei gaben die beiden 92-Jährigen Edeltraud Hort und Walter Bellstedt tiefe Einblicke in die Historie der im Jahr 1942 eingerichteten Anlage.

Kleingärten in Wanzleben

Ein Blick in die Geschichte der Kleingartensparte „Zukunft“ in Wanzleben mit Detlef Dummernicht (von links), Edeltraud Hort, Martin Schindler sowie Walter und Rosemarie Bellstedt.

Wanzleben - Frisches

Obst und Gemüse von der eigenen Scholle, das war schon immer der Trumpf, mit dem die Pächter von Kleingärten wuchern konnten, so auch in Wanzleben. Das war und ist in der Sparte „Zukunft“ nicht anders.