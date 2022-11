Abfischen im Ovelgünner „Restloch“

Der schwer von Wasserverlust gebeutelte Dorfteich in Ovelgünne ist in puncto Fischbestand jetzt leer. Die zuständige Anglerortsgruppe Eilsleben hat den Teich gezielt abgefischt. Seine Zukunft als Angelgewässer ist ungewiss.

Ovelgünne - Retten, was zu retten ist – so hatten es jüngst die Angler um Ortsgruppenchef Sven Rosenau sowie auch Andreas Löbe vom Unterhaltungsverband „Aller“ auf den Punkt gebracht und meinten damit in der jetzigen Situation vordergründig den noch im Teich vorhandenen Fischbestand, der sich aufgrund fortschreitender Austrockung nur noch in einem ganz seichten Gewässer von 30 bis 40 Zentimeter Tiefe tummeln konnte (Volksstimme berichtete).