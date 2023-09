Geld für Digitalisierung Alle fünf Grundschulen bekommen moderne Technik

Geldregen für die Grundschule „An der Burg“ in Wanzleben. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat einen Fördermittelbescheid in der Sarrestadt abgegeben. Das Geld soll die digitale Ertüchtigung ausgegeben werden. Was verbirgt sich dahinter?