Nach vier Jahren Pause freuen sich die Wanzleber wieder über einen echten Weihnachtsmarkt in der Sarrestadt. Die Besucher sind ganz begeistert und nehmen das Angebot gut an

Wanzleben. - Vier lange Jahre mussten die Wanzleber darben, wenn es um Adventsstimmung in der Stadt gibt. So lange gab es keinen echten Weihnachtsmarkt an der Sarre. Die Wiederbelebung der alten Tradition ist daher am Sonntag gut bei den zahlreichen Besuchern angekommen.