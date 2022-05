Altersschwache Pappeln in Sülldorf wurden gefällt

Mit Greifarm und Motorsäge rückten am gestrigen Freitag die Mitarbeiter der Magdeburger Firma „Baumunion“ den Pappeln linksseitig am Ortseingang von Sülldorf zu Leibe.

Sülldorf - Mit Greifarm und Motorsäge rückten am gestrigen Freitag die Mitarbeiter der „Baumunion“ den Pappeln linksseitig am Ortseingang von Sülldorf zu Leibe. Das Sturmtief „Ignatz“ hatte am Tag gezeigt, welche Gefahr von den altersschwachen Bäumen hier an der Kreisstraße 1224 ausgeht. Herabstürzende Äste hatten einen Pkw getroffen, wobei es glücklicherweise keine Verletzten gab.