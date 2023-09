Amateurfunk war zu DDR-Zeiten eine große Nummer in der Region. Er bot die Chance auf einen grenzenlosen Kontakt in alle Welt. Heute können die Menschen in alle möglichen Länder reisen. Die alte Funkertradition besteht allerdings weiter fort, und es gibt sogar Vereine, die das Hobby noch intensiv betreiben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dreileben/Oschersleben - Das ist auch in der Börde so, denn in Oschersleben gibt es einen Ortsverband, der im Internet unter www.darc.de zu erreichen ist. Zu den Mitglieder zählt auch der 72-jährige Dreileber Hanfried Duchstein. Die Funker sind in Deutschland entweder über den DARC oder im VFDB organisiert.