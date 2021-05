Angeklagte kommen nach Entscheidung des Berliner Kammergerichts frei

Berlin/Ampfurth - Wendung im Ampfurther Cannabis-Prozess: Die vier wegen Drogenhandels angeklagten Männer, die im Juni 2020 beim Auffliegen der Plantage im ehemaligen Landgasthof „Zur Tanne“ verhaftet worden waren, sind zunächst wieder auf freiem Fuß. Ein Gericht beendete nach über zehn Monaten ihre Untersuchungshaft und hob die Haftbefehle auf. Die weitere Haft gegen die Angeklagten, für die die Unschuldsvermutung gilt, wäre wegen einer in der staatlichen Sphäre verursachten Verfahrensverzögerung unverhältnismäßig, so das Berliner Kammergericht – das Gericht entspricht in anderen Bundesländern dem Oberlandesgericht.

Auf den Strafprozess, der am 25. Mai vor dem Landgericht Berlin fortgesetzt wird, hat die Entscheidung zwar keinen unmittelbaren Einfluss. Bemerkenswert sind dennoch die Einschätzungen des Kammergerichts zum Verhalten der Staatsanwaltschaft im gesamten Verfahren. Bei der Ermittlungsbehörde sehen die Richter den größten Teil der Verantwortung dafür, dass der Prozess nicht an den geplanten neun Verhandlungstagen abgewickelt werden konnte, sondern demnächst bereits der 20. Tag ansteht. Das Kammergericht spricht in dem Beschluss von „beanstandungswürdigem Verhalten“ und „rechtsstaatswidrigen Einflüssen“. Die Verteidiger hatten das Zustandekommen der Observierungsergebnisse wiederholt hinterfragt. Nach immer neuen Vernehmungen der Berliner Observationsbeamten ging auch das Landgericht von einem Verbot aus, einige Erkenntnisse letztlich zu verwerten. „Dieser Ermittlung hätte es nicht bedurft, wenn die gebotene umfassende und wahrheitsgemäße Darstellung der Observationen und deren Anlässe in den Akten erfolgte wäre“, so das Kammergericht mit Blick auf die Staatsanwaltschaft.

Aber auch für ihre Kollegen am Landgericht, die den Prozess führen, und für die Berliner Justizverwaltung hagelte es Kritik von den Richtern. Dem Beschleunigungsgebot in Haftsachen sei nicht genügt worden, weil die meisten Verhandlungstage zeitlich nicht ausgeschöpft wurden. Auch auf die durch Corona verschärfte Raumknappheit im Gebäude des Kriminalgerichts Moabit könne man sich nicht zurückziehen, zumal sie auch schon vor der Pandemie bestandet und durch die Eröffnung neuer Strafkammern verschärft habe. „Soweit es darüber hinaus an einer rechtzeitigen Vorsorge der staatlich verfassten Gemeinschaft für eine ausreichende Ausstattung ihrer Strafgerichte (auch) mit sächlichen Mitteln fehlt, fiele dieser Aspekt in die Verantwortungssphäre des Staates“ und nicht der Angeklagten, so das Kammergericht.

Ein Ende des Prozesses ist derweil nicht absehbar. Dass am 14. Juni, dem bisher letzten angesetzten Verhandlungstag, schon plädiert wird, damit rechnen Beobachter nicht. Die Angeklagten haben sich bisher nicht erklärt.