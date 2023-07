Die neue Sülldorfer Brücke nimmt langsam Gestalt an. Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan. Derzeit wird ein Abwasserkanal gebaut.

Arbeiten an der Sülldorfer Brücke sind gut im Plan

Aktuell erfolgt beim Neubau der Brücke in Sülldorf die Setzung eines Verteilerschachter.

Sülldorf - Die Arbeiten an der Brücke in Sülldorf laufen auf Hochtouren. Der Zeitplan scheint gehalten werden zu können. „Wir stellen gerade einen Abwasserkanal her. Dazu müssen wir zunächst ein Rohr verlegen, einen Verteilerschacht aus Beton setzen und dann weiter die Anschlüsse zur Sülze legen“, erklärt der Baggerfahrer Mark Trute von der Firma „Umwelttechnik und Wasser“ aus Magdeburg den aktuellen Stand der Arbeiten bei einem Vorort-Termin der Redaktion der Volksstimme.

Die gesamten Arbeiten erledigt er zusammen mit zwei weiteren Kollegen, einem Tiefbauer und einem Lkw-Fahrer. Der Betonschacht sei eine Tonne schwer und habe einen Durchmesser von einem Meter und 50 Zentimetern.

Die Arbeiten rund um die zehn Bohrpfahlwände seien alle problemlos abgeschlossen worden, berichtet Mark Trute weiter. Hierauf liegt das Fundament der Brücke. Zehn Meter tief war jedes einzelne Loch der Pfähle. Auf jeder Seite der Brücke, rechts und links, stehen fünf Stück von ihnen. Das habe sehr gut funktioniert, blickt Trute zurück. „Wir sind mit den Arbeiten insgesamt sehr gut im Plan“, zeigt er sich zuversichtlich.